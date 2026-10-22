Эксперт объяснил, кто стоит за погромами во Франции Политолог де Кошко: за погромами во Франции стоит "Черный блок"

Москва22 окт Вести.За погромами во Франции стоит организация "Черный блок". Об этом заявил французский политолог Дмитрий де Кошко.

В интервью KP.RU он указал, что в толпы протестующих регулярно врываются неизвестные в черной одежде с рюкзаками.

Лица скрыты под капюшоном или балаклавой, за спиной маленькие рюкзачки. Они называют себя Black Bloc - "Черный блок". Впервые эти ребята показали себя в Германии, а наши погромщики у них научились сказал эксперт

По его словам, цель движения заключается в уничтожении государства, а также создать автономные зоны (коммуны), не дожидаясь революции.

Ранее сообщалось, что французские региональные власти запретят все запланированные на ближайшие дни демонстрации, кроме организованных профсоюзами.

С конца сентября во Франции проходят массовые беспорядки. Сначала они начались как забастовки школьников и студентов, позже переросли в протесты против удорожания стоимости жизни и высоких цен на энергоносители. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицией.