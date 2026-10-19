Москва19 окт Вести.Возможными организаторами погромов во Франции являются США или Великобритания. Об этом ИС "Вести" заявил член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он напомнил, что за протестами 1968 года в Париже стояли американцы, которые хотели остановить экономический рост Франции.

[Западные аналитические центры] говорили, чтобы расшатать ситуацию внутри России, необходимо поднимать мигрантские восстания внутри России. Да, они английским по белому это писали. Сейчас мы видим то же самое, что они прописывали нам, происходит во Франции. Вопрос … : а это американцы или британцы? Вот кто из них устроил такое во Франции? В прошлый раз, в шестьдесят восьмом году это сделали американцы. … Потому что к 1968 году совокупный ВВП Западной Европы и Японии сравнялся с американским и американцам надо было все это аккуратненько опустить рассказал Лосев

Ранее французская оппозиция отреагировала на выступление президента страны Эммануэля Макрона. Главу государства обвинили в беспомощности.