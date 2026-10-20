СМИ: на севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних BFMTV: в четырех районах Франции ввели комендантский час

Москва20 окт Вести.На севере Франции префект департамента Нор издала приказ о введении комендантского часа для несовершеннолетних. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

В аппарате премьер-министра страны позже уточнили, что речь идет об отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

В нескольких городах департамента Нор введен комендантский час с 20:00 до 6:00 на следующие два дня. следует публикации на из сайте телеканала

17 октября во Франции прошли масштабные демонстрации против роста цен на топливо и падения уровня жизни. В некоторых городах акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки.