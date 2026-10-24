Владельцы бутиков в Брюсселе забаррикадировали магазины в ожидании погромов Владельцы магазинов в Брюсселе в ожидании погромов забаррикадировали витрины

Москва24 окт Вести.В центральных районах Брюсселя владельцы магазинов укрепили витрины и входные двери своих бутиков защитными панелями, чтобы не допустить разворовывания товаров во время грядущих митингов. Об этом пишет ТАСС.

Предприниматели ожидают масштабных погромов. Многие заказали деревянные защитные панели для окон и дверей. Такие обходятся в 1,5–2 тысячи евро, но могут защитить лишь от случайных погромщиков, а не тех кто целенаправленно проникает в магазины.

Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются рассказал владелец магазина электроники Антуан

Протесты, начавшиеся две недели назад в столице Бельгии на фоне волнений во Франции и по всей Европе, быстро переросли в беспорядки и погромы. Полицейским приходилось разгонять толпу водометами и слезоточивым газом.