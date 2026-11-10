Москва10 нояВести.Страховые компании в Европе начали ограничивать страховые покрытия на фоне роста уличных протестов и беспорядков в регионе, сообщает Bloomberg.
Страховщики повышают франшизы, сокращают лимиты выплат, а в некоторых районах с высоким уровнем риска полностью отказываются от предоставления покрытия.
Страховые компании предпринимают шаги для ограничения своей подверженности риску убытков, связанных с волной уличных протестов в городах по всей Европеотмечает агентство со ссылкой на представителей отрасли
Ситуация обострилась на фоне протестов во Франции, Германии, Бельгии и Португалии. Во Франции демонстрации, связанные с проблемами доступности жилья, сопровождались насилием, мародерством и повреждением общественных зданий и магазинов. Ожидаемые страховые убытки от последних протестов во Франции составят менее 1,2 млрд евро, однако сумма может вырасти, если беспорядки продолжатся.
Ряд страховых компаний не вводят общие ограничения на страхование из-за протестов, а оценивают риски индивидуально, учитывая близость объектов к очагам беспорядков.