Москва18 октВести.Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал быть жестче в вопросе подавления протестов во Франции и Бельгии.
Он уточнил, что не призывает дать полиции карт-бланш на применение резиновых пуль и сеток.
Уровень применения силы в ответ на протесты должен быть резко повышеннаписал Франкен в соцсети X
При этом как повысить уровень применения силы к протестующим, оставив под запретом нелегальное оружие, министр не уточнил.
Ранее сообщалось, что не менее 855 человек задержаны в Париже на фоне массовых протестов, сопровождающихся столкновениями с полицией и погромами магазинов.