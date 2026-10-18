Глава минобороны Бельгии: нужно жестче подавлять протесты во Франции

Министр обороны Бельгии призвал жестче подавлять протесты Глава минобороны Бельгии: нужно жестче подавлять протесты во Франции

Москва18 окт Вести.Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал быть жестче в вопросе подавления протестов во Франции и Бельгии.

Он уточнил, что не призывает дать полиции карт-бланш на применение резиновых пуль и сеток.

Уровень применения силы в ответ на протесты должен быть резко повышен написал Франкен в соцсети X

При этом как повысить уровень применения силы к протестующим, оставив под запретом нелегальное оружие, министр не уточнил.

Ранее сообщалось, что не менее 855 человек задержаны в Париже на фоне массовых протестов, сопровождающихся столкновениями с полицией и погромами магазинов.