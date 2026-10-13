Глава минобороны Бельгии: в стране больше боятся нелегалов, чем Россию Минобороны Бельгии: нелегальных мигрантов боятся больше, чем Россию

Москва13 окт Вести.Нелегальная миграция кажется жителям Бельгии более реальной угрозой, чем Россия, заявил министр обороны королевства Тео Франкен на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РИА Новости.

Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан - Россия или нелегальная миграция - то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграла сказал министр

Ранее сообщалось, что бельгийские школьники и студенты устроили митинг в Брюсселе, в ходе протестов были зафиксированы столкновения с полицией.