Москва13 октВести.Нелегальная миграция кажется жителям Бельгии более реальной угрозой, чем Россия, заявил министр обороны королевства Тео Франкен на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РИА Новости.
Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан - Россия или нелегальная миграция - то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграласказал министр
Ранее сообщалось, что бельгийские школьники и студенты устроили митинг в Брюсселе, в ходе протестов были зафиксированы столкновения с полицией.