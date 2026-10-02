Глава МО Бельгии про обороноспособность Европы: "У нас ничего нет" Министр обороны Бельгии: Европа долго игнорировала вопросы обороны

Москва2 окт Вести.Европа слишком долго делала ставку на мягкую силу, уделяя недостаточно внимания обороне. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью изданию Euronews.

Европа очень хорошо умеет инвестировать в мягкую силу, в социальное обеспечение, и замечательно иметь пенсионную систему, системы социального обеспечения. Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть все. Но когда идет война или когда возникает гибридная угроза, у нас ничего нет сказал он

По его словам, сейчас Европа находится в очень сложном положении как с точки зрения обороноспособности, так и промышленного потенциала.

Франкен также признал, что Бельгия долгое время отставала по расходам на оборону. Он заявил, что страна годами пренебрегала этой сферой и выглядела одним из худших участников НАТО по выполнению оборонных обязательств. При этом Бельгия является одной из стран - основательниц НАТО и Евросоюза, но, по словам министра, традиционно больше внимания уделяла дипломатии и мягкой силе, тогда как вопросы жесткой силы оставались на втором плане.

В 2025 году Бельгия впервые достигла целевого показателя НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП. В 2014 году этот показатель составлял лишь 0,97%. НАТО планирует довести ориентир до 3,5% ВВП к 2035 году, однако из-за сложной бюджетной ситуации Бельгия намерена сохранять расходы на уровне 2% до 2029 года.