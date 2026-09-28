Москва28 сен Вести.Уровень сотрудничества между странами Евросоюза (ЕС) в вопросах развития оборонной промышленности и совместных закупок вооружений недостаточно эффективен. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Мы постоянно говорим об этом (оборонном сотрудничестве – прим. ред.) здесь, но то, как это затем реализуется на практике, лично меня разочаровывает сказала она

Министр подчеркнула, что для выполнения ранее принятых обязательств по увеличению оборонных расходов странам-участницам объединения следует расширить сотрудничество, а именно – совместно укреплять оборонную промышленность и осуществлять закупки.

Йешильгёз-Зегериус также сообщила, что Нидерланды уже работают над расширением собственных объектов ВПК и поддерживают внедрение инноваций, чтобы иметь возможность помогать в устранении дефицита военных мощностей в Европе.