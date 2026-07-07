Москва7 июл Вести.Европа будет нуждаться в военной защите со стороны США еще около десяти лет, поэтому руководителям европейских государств НАТО стоит вести себя дипломатично, чтобы не оттолкнуть американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью изданию Politico.

Нам нужны американцы, нужно быть дипломатичными, слушать, что они говорят, стараться быть сговорчивыми полагает он

По словам главы бельгийского оборонного ведомства, Евросоюз пока далек от способности обеспечивать собственную безопасность без неизменной поддержки Вашингтона, а значит, европейцам "необходимо, чтобы американцы оставались на их стороне". На наращивание военного потенциала, которому сейчас содействуют США, Европе, по оценке министра, потребуется "от пяти до десяти лет". Он подчеркнул, что важнее всего в данный момент - не разозлить Трампа.

Франкен также предостерег европейских руководителей от предоставления преимущества национальным оборонным предприятиям при заключении контрактов на поставки вооружений в рамках программы довооружения ЕС, охарактеризовав такой подход как "абсолютно протекционистский".

В последнее время Трамп резко критиковал европейских союзников за нежелание вступить в войну против Ирана. Ни одна из стран ЕС не согласилась участвовать в боевых операциях на стороне США против Исламской республики. В ответ американский лидер назвал союзников из Европы трусами и пообещал "запомнить это". Кроме того, он раскритиковал НАТО, назвав альянс без участия США "бумажным тигром".