Трамп: протестующим на его митингах платят демократы и "люди Сороса"

Трамп: протестующие на его митингах проплачены демократами Трамп: протестующим на его митингах платят демократы и "люди Сороса"

Москва26 окт Вести.Людям, которые протестуют на митингах сторонников президента США Дональда Трампа, платят демократы и "люди Сороса", заявил глава Белого дома на митинге в Мичигане.

Во время митинга мужчина из зала попытался прервать выступление Трампа.

О! У нас проплаченный протестующий! Уберите его отсюда. Знаете, им платят $250. Мы выяснили - $250. Им платят демократы, люди Сороса и другие люди отметил Трамп

После этого протестующие оказываются в тюрьме, из-за чего их жизнь разрушена, заявил президент США.

Ранее Трамп похвалил своего сторонника, который ударил протестующего на митинге в Южной Каролине. Глава Белого дома сравнил своего сторонника с боксером Эвандером Холифилдом.

До этого Трамп назвал проплаченными протестующих, которые несколько раз прервали его выступление на митинге в Техасе. Трамп обвинил демократов в том, что они подсылают на его выступления таких демонстрантов.