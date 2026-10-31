Трамп рассказал, почему Мелания просит его отказаться от танцев на публике

Трамп признался, что Мелания против его танцев на публике Трамп рассказал, почему Мелания просит его отказаться от танцев на публике

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп признался, что первая леди Мелания Трамп не одобряет его танцы на публичных мероприятиях, так как считает такое поведение недостойным главы государства.

Как поделился Трамп на предвыборном митинге во Флориде, жена не раз просила его отказаться от таких выступлений. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале CNN.

Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент процитировал Трамп обращение Мелании

На критику супруги президент ответил с иронией. Он предложил собравшимся представить, как такие танцы смотрелись бы в исполнении экс-президентов США Дуайта Эйзенхауэра или Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что все акции протеста против него проплачены миллиардером Джорджом Соросом (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ).