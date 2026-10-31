Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России

"Они смеются над санкциями": Трамп о реакции России на ограничения Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России

Москва31 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме заявил, что к антироссийским санкциям призывают только глупые люди, тогда как в России над ограничениями "лишь смеются".

Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России... Они смеются над санкциями сказал американский лидер

Он отметил, что введение ограничений с его стороны только осложнило бы переговоры с Москвой.

Ранее глава Белого дома в новом указе отказался от применения очередных санкций против российских чиновников, банков и организаций. Также закон включал запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.