Трамп раскрыл условие для ужесточения антироссийских санкций Трамп допустил ужесточение санкций против России при отсутствии сделки

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности "немедленно" усилить санкции в отношении России, если Вашингтон и Москва не достигнут договоренностей по Украине.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома, почему он не использовал свои полномочия, которые предусматривают введение новых антироссийских рестрикций.

Кстати, у меня есть право сделать это в любой момент. Немедленно. Поэтому, если не сработает, я всегда смогу это сделать. Но пока вы ведете переговоры, вы так не поступаете заявил глава Белого дома

Трамп подчеркнул, что большинство его однопартийцев с пониманием относится к решению пока не применять положения принятого Конгрессом "санкционного" закона.

Я довожу это (свои аргументы – прим. ред.) до республиканцев, которые высказываются против, хотя таких немного, поскольку у них есть уверенность во мне добавил американский лидер

17 октября Белый дом обнародовал документ, согласно которому Трамп распорядился не применять часть ограничений из закона об "адских санкциях" против России и Ирана и не вводить пошлины против государств, которые закупают у РФ энергоносители.