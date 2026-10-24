Трамп заявил, что пошлины в 200% могли бы помочь в урегулировании на Украине

Трамп пригрозил России и Украине пошлинами Трамп заявил, что пошлины в 200% могли бы помочь в урегулировании на Украине

Москва24 окт Вести.Президент США Дональд Трамп допустил введение 200% пошлин против Украины и России из-за отсутствия мирного соглашения.

Заявление прозвучало на предвыборном митинге республиканцев в Форт Майерс, штат Флорида.

Американский лидер напомнил, что подобным способом Штаты уже помогли завершить восемь войн.

Возможно, нам стоит немедленно применить этот подход к Украине и России. Я раньше об этом не думал сказал Трамп

По его словам, мера все равно может не помочь, так как Вашингтон крайне мало торгует с обеими странами.

Ранее Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине.