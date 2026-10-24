Москва24 октВести.Президент США Дональд Трамп допустил введение 200% пошлин против Украины и России из-за отсутствия мирного соглашения.
Заявление прозвучало на предвыборном митинге республиканцев в Форт Майерс, штат Флорида.
Американский лидер напомнил, что подобным способом Штаты уже помогли завершить восемь войн.
Возможно, нам стоит немедленно применить этот подход к Украине и России. Я раньше об этом не думалсказал Трамп
По его словам, мера все равно может не помочь, так как Вашингтон крайне мало торгует с обеими странами.
Ранее Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине.