Трамп: введение США пошлин не помогло бы разрешить конфликт на Украине

Трамп объяснил отказ от введения пошлин в контексте украинского конфликта Трамп: введение США пошлин не помогло бы разрешить конфликт на Украине

Москва24 окт Вести.Урегулировать украинский конфликт с помощью пошлин не представлялось возможным, поскольку у США незначительный товарооборот с Россией и Украиной, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

Трамп заявил, что ранее благодаря пошлинам ему удалось завершить пять конфликтов. По его словам, Вашингтон угрожал участникам споров введением 200-процентных пошлин, после чего устанавливался мир.

Однако, отметил американский лидер, подобный сценарий не мог быть использован в контексте украинского кризиса.

Вероятно, я должен был сделать это немедленно с Украиной и Россией. Никогда не думал об этом. Но мы не покупаем (у этих двух стран – прим. ред.) достаточно, чтобы сделать это с ними пояснил Трамп

Американский лидер добавил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины об урегулировании упомянутого конфликта.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к трехсторонним контактам исключительно для достижения окончательного мирного соглашения, а не ради приостановки боевых действий.

Новый раунд переговоров о мирном урегулировании запланирован на первую половину ноября и может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что состав российской делегации определит глава государства, пока решение не принято.