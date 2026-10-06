Эксперт Саймс: санкции нужны США для давления на РФ на переговорах по Украине

Эксперт объяснил, почему Трамп подписал закон об "адских санкциях" против РФ Эксперт Саймс: санкции нужны США для давления на РФ на переговорах по Украине

Москва6 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, чтобы иметь возможность давить на Москву в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал политолог Дмитрий Саймс.

Как отметил эксперт, главе Белого дома нужно было разрешение на санкции, но без того, чтобы обязательно их применять.

Мне кажется, Трампу нравится идея, что он будет вести с Россией переговоры по Украине в ситуации, когда на нас наведено дуло пистолета. К тому же Конгресс, одобривший закон на двухпартийной основе, будет президента к этому подталкивать. Однако Трамп не может ввести против России действительно болезненные санкции, не ударив по Китаю и Индии сказал Саймс

При этом, по словам политолога, Трамп всегда может сказать, что в интересах национальной безопасности США не будут применять соответствующие санкции.

19 сентября американский лидер подписал закон, который наделяет его правом расширять ранее установленные санкции, пошлины и запреты в отношении России. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отношение Москвы к этому закону известно.