Москва27 октВести.Президент США Дональд Трамп усомнился в прозрачности президентских выборов Бразилии, победу на которых одержал действующий лидер этой страны Луис Инасиу Лула да Силва.
Это показалось мне ужасным, выглядело просто ужасно. Я не занимал ничью сторону, но это выглядело как очередные сфальсифицированные выборызаявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс
По мнению американского лидера, слова которого приводит агентство Bloomberg, итоги голосования должны быть бесспорными и не вызывать ни у кого сомнений в достоверности. Однако глава Белого дома полагает, выборы в Бразилии не соответствуют этому критерию.
Трамп добавил, что внимательно следил за предвыборной борьбой в южноамериканской стране, хотя публично не высказывался в поддержку ни одного из кандидатов.
Наибольшие сомнения у президента США вызвали порядок проведения голосования и методика подсчета голосов.
Наряду с этим президент США доброжелательно отозвался о своих взаимоотношениях с переизбранным бразильским коллегой. Он признался, что находится с Луисом Инасиу Лула да Силвой в хороших отношениях и симпатизирует ему. Но, подчеркнул Трамп, это не влияет на его оценку итогов голосования.
25 октября в Бразилии прошел второй тур выборов главы государства. Победу одержал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов.
Его оппонент, кандидат от правой оппозиции и сенатор Флавиу Болсонару, по данным местных СМИ, не будет требовать аннулирования результатов голосования.