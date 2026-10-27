Трамп назвал выборы президента Бразилии похожими на сфальсифицированные Трамп раскритиковал итоги выборов президента Бразилии после победы Лулы да Силвы

Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп усомнился в прозрачности президентских выборов Бразилии, победу на которых одержал действующий лидер этой страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Это показалось мне ужасным, выглядело просто ужасно. Я не занимал ничью сторону, но это выглядело как очередные сфальсифицированные выборы заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс

По мнению американского лидера, слова которого приводит агентство Bloomberg, итоги голосования должны быть бесспорными и не вызывать ни у кого сомнений в достоверности. Однако глава Белого дома полагает, выборы в Бразилии не соответствуют этому критерию.

Трамп добавил, что внимательно следил за предвыборной борьбой в южноамериканской стране, хотя публично не высказывался в поддержку ни одного из кандидатов.

Наибольшие сомнения у президента США вызвали порядок проведения голосования и методика подсчета голосов.

Наряду с этим президент США доброжелательно отозвался о своих взаимоотношениях с переизбранным бразильским коллегой. Он признался, что находится с Луисом Инасиу Лула да Силвой в хороших отношениях и симпатизирует ему. Но, подчеркнул Трамп, это не влияет на его оценку итогов голосования.

25 октября в Бразилии прошел второй тур выборов главы государства. Победу одержал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов.

Его оппонент, кандидат от правой оппозиции и сенатор Флавиу Болсонару, по данным местных СМИ, не будет требовать аннулирования результатов голосования.