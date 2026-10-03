США и Австралия закрыли свои дипмиссии в Бразилии из-за угрозы подрыва Дипмиссии США и Австралии в Бразилии приостановили работу из-за угрозы подрыва

Москва3 окт Вести.Дипломатические представительства США и Австралии в Бразилии временно закрылись в преддверии первого тура президентских выборов по соображениям безопасности, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти обеих стран.

В четверг, 1 октября, посольство США выпустило предупреждение о приостановке консульских услуг с пятницы и порекомендовало гражданам не приходить в дипломатические учреждения лично. Посольство Австралии в Бразилиа также закрылось, сославшись на американское уведомление.

После этого федеральная полиция Бразилии доложила об обысках в Сан-Паулу и Федеральном округе в рамках расследования предполагаемых угроз американским дипломатическим объектам. Полиция назвала операцию превентивной, уточнив, что она проведена в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Местное издание Folha de S.Paulo выяснило, что причиной закрытия посольства и консульств США в Бразилии стала публикация неизвестного в соцсетях, угрожавшего заложить в зданиях бомбу. Однако правоохранительные органы не нашли доказательств, подтверждающих первоначально сообщенные риски, и не нашли подозреваемых из числа преступных группировок, передает AP.

Президентские выборы в Бразилии стартуют 4 октября. Лидерами гонки считаются действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний срок за попытку госпереворота.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что Лула да Силва и Болсонару не будут участвовать в теледебатах. Медиакомпания TV Globo заявила в своем сообщении, что дебаты были отменены по решению суда.

Ранее 80-летний Лула да Силва призвал сторонников убедить бразильцев старше 70 лет прийти на выборы президента. Он также отметил, что планирует дожить до 120 лет.