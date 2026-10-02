Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует дожить до 120 лет Президент Бразилии собирается дожить до 120 лет

Москва2 окт Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал сторонников убедить бразильцев старше 70 лет отдать голос на предстоящих выборах президента​​​, об этом он заявил на выступлении в Рио-де-Жанейро.

По законам Бразилии, только гражданам в возрасте от 18 до 69 лет обязательно голосовать, а после 70 лет это можно делать это по желанию.

Несмотря на солидный возраст (в октябре 2025 года политику исполнилось 80 лет) и перенесенные медицинские вмешательства, Лула да Силва продолжает руководить страной и выразил намерение баллотироваться на очередной президентский срок.

Хочу вам сказать, что мне 80 лет, и я рассчитываю дожить до 100, 120 и голосовать на всех выборах сказал бразильский президент

Глава государства добавил, что для достижения этой цели ему "просто нужно позаботиться о себе".

Выборы президента Бразилии пройдут 4 октября. Если ни один из кандидатов не наберет свыше 50%, пройдет второй тур, запланированный на 25 октября.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не способна выполнять свою главную задачу - предотвращать войны.