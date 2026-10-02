Москва2 октВести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал сторонников убедить бразильцев старше 70 лет отдать голос на предстоящих выборах президента, об этом он заявил на выступлении в Рио-де-Жанейро.
По законам Бразилии, только гражданам в возрасте от 18 до 69 лет обязательно голосовать, а после 70 лет это можно делать это по желанию.
Несмотря на солидный возраст (в октябре 2025 года политику исполнилось 80 лет) и перенесенные медицинские вмешательства, Лула да Силва продолжает руководить страной и выразил намерение баллотироваться на очередной президентский срок.
Хочу вам сказать, что мне 80 лет, и я рассчитываю дожить до 100, 120 и голосовать на всех выборахсказал бразильский президент
Глава государства добавил, что для достижения этой цели ему "просто нужно позаботиться о себе".
Выборы президента Бразилии пройдут 4 октября. Если ни один из кандидатов не наберет свыше 50%, пройдет второй тур, запланированный на 25 октября.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не способна выполнять свою главную задачу - предотвращать войны.