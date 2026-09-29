Кандидат в президенты Франции хочет повысить пенсионный возраст до 65 лет Кандидат в президенты Франции хочет повысить пенсионный возраст до 65 лет

Москва29 сен Вести.Кандидат в президенты Франции Эдуард Филипп во вторник изложил свой план реформирования пенсионной системы. Он предлагает постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст до 65 лет, обещая при этом, что "каждый третий француз" сможет выйти на пенсию раньше, сообщает издание BFMTV.

Он представляет это как ответственную и справедливую реформу, призванную избежать финансового кризиса.

В рамках предлагаемой мной реформы каждый третий француз сможет выйти на пенсию до 65 лет, в возрасте от 60 до 64 лет цитирует его заявление издание BFMTV

Филипп подчеркивает, что пенсионный возраст для людей с плохим состоянием здоровья не изменится. Он останется на уровне 55 лет для людей с инвалидностью, 60 лет для людей с постоянной нетрудоспособностью и 62 лет для людей с ограниченными возможностями.

Это предложение появилось в связи с приостановкой пенсионной реформы 2023 года. Таким образом, темпы повышения установленного законом пенсионного возраста до 64 лет были замедлены пишет BFMTV

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.