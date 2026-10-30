Папа Римский впервые примет участие в выборах в США Папа Римский Лев XIV запросил бюллетень для голосования на американских выборах

Москва30 окт Вести.Папа Римский Лев XIV намерен проголосовать по почте на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на канцелярию округа Уилл в штате Иллинойс, где понтифик зарегистрирован как избиратель.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, имеет американское гражданство.

По данным NBC News, он запросил бюллетень для голосования 3 октября, однако заполненный документ пока не поступил в избирком. Понтифик планирует голосовать, находясь в своей резиденции в Ватикане.

В случае участия в голосовании Лев XIV станет первым Папой Римским, проголосовавшим на американских выборах. До своего избрания он принимал участие в избирательных кампаниях 2012, 2014, 2018 и 2024 годов. За каких кандидатов отдавал голос понтифик, неизвестно.

На промежуточных выборах 3 ноября американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената. В настоящее время обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия.

Эксперты предполагают, что в случае получения большинства в Конгрессе демократы начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы.