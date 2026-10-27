Минюст США снова предъявил обвинения экс-директору ФБР Джеймсу Коми РИА Новости: экс-главу ФБР Коми обвинили в утечке данных о нацобороне США

Москва27 окт Вести.Минюст Соединенных Штатов Америки в очередной раз предъявил обвинения бывшему директору Федерального бюро расследования Джеймсу Коми. Информация следует из судебного документа, который есть в распоряжении у РИА Новости.

Уточняется, что бывшего главу ведомства обвиняют в незаконной передаче информации, которая имеет отношение к национальной обороне США.

В случае вынесения обвинительного приговора за эти преступления обвиняемый Джеймс Брайен Коми-младший обязан передать Соединенным Штатам…любое имущество, движимое или недвижимое, которое представляет собой доходы от преступления или получено из таких доходов следует из рассекреченного документа

Это не первый раз, когда Коми пытаются привлечь к ответственности. Ранее его обвинили в публикации угроз в адрес американского президента Дональда Трампа.