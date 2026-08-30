Москва30 авг Вести.Администрация Соединенных Штатов использовала малоизвестную уловку в законе для получения доступа к личным данным журналистов, представителей средств массовой информации и общественных организаций без соответствующего разрешения суда. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, американское министерство внутренней безопасности несколько раз воспользовалось таможенной нормой 1509 статьи 19 Кодекса США, чтобы получить эти данные. Эта норма, как утверждается, связана только с таможенным контролем, благодаря ей можно направлять соответствующие административные запросы, когда присутствуют сомнения в корректной уплате таможенных пошлин и связанных с ними налогов. При этом разрешения со стороны суда не требуется, достаточно только внутреннего решения ведомства.

В материале говорится, что таким образом министерство получило от мобильного оператора T-Mobile историю телефонных разговоров из 10 тысяч звонков и текстовых сообщений журналистки из Миннеаполиса Джорджии Форт. При этом сама Форт не знала об этом и не имела возможности оспорить требования.

По утверждению газеты, к подобной практике американские власти прибегли после того, как в феврале суд отказался передавать федеральным прокурорам доступ к данным Форт и еще одного журналиста из США Дона Лемона.