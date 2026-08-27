СМИ рассказали об "экономике тишины" на рынке украденных данных РБК: в России сформировалась "экономика тишины" на рынке украденных данных

Москва27 авг Вести.После ужесточения ответственности за утечки персональных данных злоумышленники стали вымогать у пострадавших компаний плату за умалчивание инцидентов, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания пояснил, что распространение информации об утечке стало невыгодным для всех участников цепочки – взломщиков, пострадавших компаний и их подрядчиков, а также площадок, на которых раньше выкладывались украденные данные.

Кроме того, участники теневого рынка начали переименовывать и дробить базы, чтобы не компрометировать источник утечки.

Если раскрытая повторная утечка может стоить компании до 500 млн руб. оборотного штрафа, а тихая договоренность с вымогателем обходится ощутимо дешевле, у части компаний возникает искушение решить вопрос молча. Штраф, задуманный как стимул лучше защищаться, для незрелых с точки зрения безопасности организаций превращается в стимул скрывать инцидент объяснил ситуацию руководитель департамента прогнозирования атак Positive Technologies Вадим Соловьев

Ранее полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх предупредил, что правительство РФ приложит максимум усилий для борьбы с утечками сведений о специальной военной операции, в том числе допущенных "по глупости".