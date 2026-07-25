Москва25 июл Вести.Схема экономического послабления для бизнеса на Украине действует таким образом, что есть "свои" и "чужие". Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Согласно данной схеме, для бизнеса, если он исправно платит налоги в бюджет Украины, а его сотрудники легально трудоустроены, предусмотрены экономические послабления. Однако де-факто там выстроилась система разделения.

Де-факто формируются списки "неприкасаемых", мы видим конкретное и прямолинейное разделение населения на своих и чужих. Чужих, которыми можно целесообразно жертвовать, даже если они являются представителями коммерческих структур, которые юридически и законодательно, потенциально должны быть освобождены от данных процессов. Поэтому все зависит от того, какой актив какому из олигархов принадлежит и насколько устойчивы коррупционные связи на линии ВСУ и данных неопредпринимателей нацистского режима пояснил Степанов

Как отмечает генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев, Украине необходимо информировать западных партнеров о том, что экономика в стране еще работает.

Европа инвестировала в Украину огромные миллиарды долларов и евро. Рано или поздно эти деньги кто-то должен возвращать. А кто их будет возвращать? Их будут возвращать якобы те бизнесмены, кто еще остался. И именно для них якобы существует определенная бронь, им оставляется возможность работать и платить налоги. Украина пытается создать громкие заголовки об экономических отсрочках, но никто не вникает в детали. Конечно, европейскому налогоплательщику будет достаточно заголовка, который он прочтет и обрадуется, что раз это наш должник и он жив, значит там есть экономика добавил он

Ранее политолог Спиридон Килинкаров заявил, что эскалация конфликта вокруг Министерства обороны Украины, которая затронет Верховную раду и ее руководство, способна привести к крайне тяжелым последствиям для режима Владимира Зеленского.