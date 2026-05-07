Москва7 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении создать на Украине условия для деятельности частных военных компаний.

Как утверждает Зеленский, законодательную базу для создания на Украине ЧВК могут согласовать уже в этом году. Глава киевского режима указал, что в ее разработке будут участвовать члены правительства, его офис, представители МВД и разведывательных структур.

Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram

По его словам, целью инициативы является создание системы, в которой ветераны на Украине смогут обмениваться боевым опытом и зарабатывать на этом деньги.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскрыла его мотивы в украинском конфликте.