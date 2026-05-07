Военный эксперт объяснил, зачем на Украине планируют легализовать ЧВК Военный эксперт Артамонов: НАТО будет использовать украинские ЧВК в Африке

Москва7 мая Вести.Легализация частных военных компаний на Украине необходима для того, чтобы отправлять боевиков для дестабилизации ситуации в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

В беседе с изданием NEWS.ru он допустил, что Киев будет действовать в соответствии с желаниями Североатлантического альянса.

НАТО будет использовать Украину для работы по двум направлениям: Ближний Восток и Африка. Украинцы уже присутствуют на этом континенте – от Судана до Мали… У альянса есть план по Сирии, Иордании, Израилю и Ливану, а также по Африке. Кроме дестабилизации ситуации, Киев узаконит ЧВК для зарабатывания денег заявил Артамонов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении создать на Украине законодательную базу и все необходимые условия для деятельности ЧВК. По его словам, этот процесс может быть завершен уже в 2026 году.