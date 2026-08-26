CNN: в США трех сотрудников Секретной службы отстранили от работы

Три сотрудника Секретной службы США отстранены от работы на время расследования CNN: в США трех сотрудников Секретной службы отстранили от работы

Москва26 авг Вести.Три сотрудника Секретной службы США, включая главу пресс-службы Энтони Гульельми, отстранены от работы на время расследования возможных нарушений. Об этом сообщает CNN.

В агентстве подтвердили телеканалу, что три сотрудника были отстранены, однако отказались раскрывать их имена и характер предполагаемых нарушений.

Все три сотрудника… лишились допуска к секретной информации и доступа к своим рабочим устройствам говорится в материале

Такая практика, как подчеркивается, является обычной для внутренних расследований.

Ранее в докладе генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США отмечалось, что Секретная служба допустила в 2024 году ряд ошибок, которые помешали предотвратить попытку покушения на американского лидера Дональда Трампа. Уточнялось, что агентство упустило множество возможностей для выявления, предотвращения и пресечения попытки покушения, отмечено в докладе.