Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимал доброту президента США Дональда Трампа как должное, за что и поплатился. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что Трамп пытался выстроить отношения с Зеленским на протяжении двух лет.

В конфликте Зеленского с Трампом... Ну на стороне Трампа будет подавляющее большинство людей, которые в своей жизни сталкивались с такой ситуацией. Когда ты делаешь человеку добро, вот делаешь добро, он сначала это воспринимает как должное. Ну вот, ну вроде как делает, да и делает, да? Ну нормально. Потом наступает в какой-то момент период, он для себя, отвечая на этот вопрос, воспринимает твою доброту как слабость… Потом он начинает тебя игнорировать и в конечном итоге начинает тебе хамить. Ну разве не так было с Трампом? Ну так и было. Ну так, а чего удивляться реакции американского президента, если он прошел все эти этапы? Вот он все этапы прошел за эти два года, выстраивая взаимоотношения с Зеленским прокомментировал политик

Ранее экс-депутат Киликаров заявил, что под словами Трампа о проведении выборов на Украине подразумевался не сам процесс голосования, а смена политического руководства.

Также президент США Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен создавать проблемы для США и всего мира.