Москва16 окт Вести.Первая ссора главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом сыграла на руку Зеленскому.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что поссориться с Трампом зная его эмоциональность – дело "нехитрое".

Тем более у Зеленского богатый опыт. Но почему он это делает? Потому что первый раз, когда он поссорился с Трампом, он не ожидал такого эффекта от этой ссоры. То есть она ему пошла в плюс. Почему? Потому что он внутри страны повысил свой авторитет и рейтинг, и Трамп пошел на попятную, когда, в общем-то, благодаря определенным действиям со стороны европейцев, начал восстанавливать отношения с Зеленским. Зеленский это воспринял, воспринял как слабость. И сейчас он продолжает фактически, просто даже… вот откровенно, просто открыто начинает критиковать Трампа, ну, фактически политически пытаясь его уничтожить. Не надо удивляться тому, что европейцы молчат, а Зеленский фрондирует. Так в этом весь замысел. Он и нужен для того, чтобы то, что не могут сказать европейцы, должен озвучивать Зеленский с последствиями, опять же, не для Европы, а с последствиями для Украины