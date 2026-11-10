Москва10 нояВести.Призыв президента США Дональда Трампа провести выборы нового главы государства на Украине не свидетельствует о его намерении добиваться реализации этой инициативы. Такое мнение NEWS.RU высказал депутат Госдумы публицист Николай Стариков.
Это не значит, что Дональд Трамп собирается как-то этот "новый украинский выбор" ускорять или его осуществлять. Это скорее электоральное заявление американского политика для внутреннего пользованияпояснил депутат
По мнению Старикова, Трамп стремится продемонстрировать политическую гибкость и найти виновных в проблемах США. В этой связи американский президент, как считает депутат, возложил ответственность за часть трудностей на Владимира Зеленского, заявив о необходимости нового руководства Украины.
Ранее Зеленский заявил о возможности провести онлайн-выборы на Украине.