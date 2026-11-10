В Госдуме объяснили, зачем Трамп призвал провести выборы президента на Украине Стариков: заявление Трампа о выборах на Украине является электоральным ходом

Москва10 ноя Вести.Призыв президента США Дональда Трампа провести выборы нового главы государства на Украине не свидетельствует о его намерении добиваться реализации этой инициативы. Такое мнение NEWS.RU высказал депутат Госдумы публицист Николай Стариков.

Это не значит, что Дональд Трамп собирается как-то этот "новый украинский выбор" ускорять или его осуществлять. Это скорее электоральное заявление американского политика для внутреннего пользования пояснил депутат

По мнению Старикова, Трамп стремится продемонстрировать политическую гибкость и найти виновных в проблемах США. В этой связи американский президент, как считает депутат, возложил ответственность за часть трудностей на Владимира Зеленского, заявив о необходимости нового руководства Украины.

Ранее Зеленский заявил о возможности провести онлайн-выборы на Украине.