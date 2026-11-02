Дмитриев: Зеленский не извлекает уроков из ошибок и вновь читает нотации Трампу

Дмитриев заявил, что Зеленский продолжает читать нотации Трампу Дмитриев: Зеленский не извлекает уроков из ошибок и вновь читает нотации Трампу

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не учится на собственных ошибках и продолжает читать нотации американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова киевского главаря о том, что глава Белого дома мог бы выступить с предложением энергетического перемирия.

Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу​​​. Зеленский, похоже, не извлекает уроков из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами написал глава РФПИ в соцсети X

Накануне американский лидер сообщил, что урегулирование конфликта на Украине возможно "в недалеком будущем". При этом точных сроков он не назвал.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине.