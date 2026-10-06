Москва6 окт Вести.Отношение нынешней власти на Украине к советскому индустриальному наследию проявляется в откровенном торгашестве, разграблении и нещадной эксплуатации. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политический эксперт Михаил Павлив.

В качестве примера он привел постоянные информационные провокации и реальные угрозы работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевского режима. По его словам, еще до начала боевых действий на Украине вопросам безопасности не уделяли должное внимание.

Что до атомной электростанции Запорожской, она часто оказывается предметом самых разных сообщений информационных, провокаций, событий, связанных с ней… Печально известные контракты с американской компанией… когда топливо, которое не подходит для работающей техники, загружается. И сколько было аварийных остановок? Регулярно… То есть это, конечно, просто образец отношения Украины к индустриальному наследию и образец деградации отметил эксперт

По его словам, отношение к энергетическому сектору Украины у нынешних властей чудовищное и совершенно дикое.

Вся история после 1991 года украинской промышленности – это доминанта торгашества откровенного, разграбления и нещадной эксплуатации. Ничего, за редким исключением, созидательного. История должна принципиальным образом меняться. Война закончится неизбежно, и она будет другой, эта история подчеркнул Павлив

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание переработки радиоактивных отходов ЗАЭС. Москва призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить преступные действия киевского режима.