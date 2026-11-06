Кличко заявил об усугублении ситуации в Киеве с энергоснабжением

Энергоснабжение Киева пострадало из-за повреждения объекта в Житомире Кличко заявил об усугублении ситуации в Киеве с энергоснабжением

Москва6 ноя Вести.Ситуация со снабжением Киева электроэнергией сильнее ухудшилась. На этом сказалось повреждение объекта в Житомире, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. И снизилось давление в системе водоснабжения Киева написал Кличко в своем Telegram-канале

Уточняется, что коммунальные службы перевели насосные станции на питание от запасных генераторов, где есть такая техническая возможность.

На фоне продолжающихся проблем с электроснабжением на Киев обрушилась непогода. В украинской столице выпал снег и град. На улицах города транспортный коллапс, машины стоят в пробках, затруднено движение общественного транспорта.