Москва6 нояВести.Ситуация со снабжением Киева электроэнергией сильнее ухудшилась. На этом сказалось повреждение объекта в Житомире, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. И снизилось давление в системе водоснабжения Киеванаписал Кличко в своем Telegram-канале
Уточняется, что коммунальные службы перевели насосные станции на питание от запасных генераторов, где есть такая техническая возможность.
На фоне продолжающихся проблем с электроснабжением на Киев обрушилась непогода. В украинской столице выпал снег и град. На улицах города транспортный коллапс, машины стоят в пробках, затруднено движение общественного транспорта.