Москва4 октВести.В Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.
В Одессе прозвучал взрывсказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное"
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесском районе в настоящий момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее 4 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе.