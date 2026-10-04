Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Москва4 окт Вести.В Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

В Одессе прозвучал взрыв сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное"

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесском районе в настоящий момент звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее 4 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе.