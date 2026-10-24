После атаки на предприятие в Орле нет превышения нормы загрязняющих веществ

В Орле нет превышения нормы загрязняющих веществ в воздухе После атаки на предприятие в Орле нет превышения нормы загрязняющих веществ

Москва24 окт Вести.После ракетной атаки на предприятие в Орле были проведены замеры уровня радиоактивного фона в городе и превышений не выявлено. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Управлением были проведены замеры уровня радиоактивного фона на территории города Орла – в первую очередь в зоне влияния пожара: по Наугорскому шоссе, по нескольким адресам улицы Картукова. И можно сказать то, что уровень радиационного фона составил 0,10-0,12 микрозиверт в час, что соответствует естественному радиационному фону говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Орле в результате ракетного удара возникло возгорание на одном из городских предприятий. Также были повреждены близлежащие жилые дома. Восемь человек пострадали, трое погибших обнаружены во время разбора завалов.