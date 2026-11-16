Крупный пожар в пункте приема и утилизации отходов во Владивостоке ликвидирован

Во Владивостоке ликвидирован крупный пожар в пункте приема и утилизации отходов Крупный пожар в пункте приема и утилизации отходов во Владивостоке ликвидирован

Москва16 ноя Вести.Крупный пожар в пункте приема и утилизации отходов и вторсырья во Владивостоке ликвидирован. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сегодня в 03.30 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара говорится в канале ведомства на платформе MAX

Информация о возгорании поступила в МЧС 15 ноября в 21.18. На момент прибытия пожарных внутри помещения горели прессованные упаковки с картоном. В 00.39 16 ноября огонь был локализован на площади около 400 кв. м. К ликвидации ЧП были привлечены 18 единиц техники и 63 спасателя.