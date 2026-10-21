Москва21 октВести.Возгорание отходов на территории предприятия в Великом Новгорде полностью ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, пожар произошел утром 21 октября на улице Большая Санкт-Петербургская. К моменту приезда пожарных наблюдалось сильное задымление.
В результате пожара уничтожено вторсырье на площади 400 кв. м... Погибших и пострадавших нетсказано в сообщении
В ликвидации пожара были задействованы 33 человека личного состава и 9 единиц техники.