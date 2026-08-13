Во Владивостоке задержан подозреваемый в поджоге военкомата Полиция задержала подозреваемого в поджоге военкомата во Владивостоке

Москва13 авг Вести.Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге здания военкомата на улице Уборевича. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Сотрудниками полиции задержан и доставлен в отдел полиции 28-летний подозреваемый в умышленном поджоге. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно данным приморского главка МЧС России, 13 августа при возгорании на улице Уборевича из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 4 человека. Пожар на площади около 2 кв м был оперативно ликвидирован. "Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – поджог", - говорится в канале ведомства в MAX.