Москва13 авгВести.Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге здания военкомата на улице Уборевича. Об этом сообщил региональный главк МВД России.
Сотрудниками полиции задержан и доставлен в отдел полиции 28-летний подозреваемый в умышленном поджоге. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшегоговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно данным приморского главка МЧС России, 13 августа при возгорании на улице Уборевича из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 4 человека. Пожар на площади около 2 кв м был оперативно ликвидирован. "Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – поджог", - говорится в канале ведомства в MAX.