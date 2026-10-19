Врио губернатора Приморья в случае ухода Олега Кожемяко станет Вера Щербина Правительство Приморья: в случае ухода Кожемяко врио губернатора станет Щербина

Москва19 окт Вести.В случае перехода Олега Кожемяко на новую должность временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края станет первый вице-губернатор Вера Щербина. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Приморского края.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Кожемяко занимает пост губернатора Приморского края с 2018 года, в 2023 году был переизбран главой региона на второй срок.