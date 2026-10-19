Москва19 октВести.В случае перехода Олега Кожемяко на новую должность временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края станет первый вице-губернатор Вера Щербина. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Приморского края.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.
Кожемяко занимает пост губернатора Приморского края с 2018 года, в 2023 году был переизбран главой региона на второй срок.