Кожемяко рассказал, что поможет ему на новой должности Кожемяко рассказал, как опыт управления регионами поможет ему на новом посту

Москва23 окт Вести.Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко в интервью информационной службе "Вести" рассказал, что опыт руководства четырьмя регионами поможет ему видеть проблемы, перспективы и особенности Дальнего Востока.

Любой опыт помогает, и знание некоторых субъектов Дальнего Востока, будучи в должности губернаторов, безусловно, позволяет видеть и перспективы, и проблемы, которые есть, и свои особенности сказал Кожемяко

Вице-премьер отметил особенности разных регионов.

Север – это северный завоз, который должен быть выполнен вовремя, качественно, с тем чтобы люди пережили долгую длинную зиму, уверенные в том, что будут тепло и вода. Амурская область – это прежде всего было на начальном этапе сельское хозяйство, потом появился космодром, потом появились новые ГЭС, появился проект по нефтегазохимическому и газоперерабатывающему заводу. Сахалин – это нефтегазовая отрасль, промышленность. Но там тоже пришлось развивать сельское хозяйство. Ну и Приморский край – это гавань Азиатско-Тихоокеанского региона для России – это столица Дальнего Востока рассказал Кожемяко

Облик Дальнего Востока, по его оценке, стремительно поменялся.

У каждого есть свои особенности. И, безусловно, все это где-то и обогащает нас вот с той командой, с которой я работал на протяжении этих 20 лет в субъектах. Поэтому, конечно, времена меняются, существенно поменялся уже и облик Дальнего Востока от глубоко дотационных многих регионов. Некоторые регионы выходят уже на сбалансированные бюджеты, за счет собственных доходов, за счет развития промышленности сказал зампред правительства

Он добавил, что в свою очередь опыт, приобретенный на новой должности, будет транслироваться и в регионы.

Поэтому где-то будем что-то подсказывать, будем смотреть и любой передовой опыт, который есть в субъекте, конечно, будем распространять, внедрять, то есть будем помогать субъектам дальше развиваться указал Кожемяко

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Кожемяко на Дальнем Востоке.