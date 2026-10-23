Кожемяко заявил о важности создания досуга для молодежи на Дальнем Востоке Кожемяко: чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке, нужно создавать ей досуг

Москва23 окт Вести.Для того, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке, ей необходимы не только жилье и хорошая зарплата, но и наличие разнообразного досуга. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Мы задавали вопрос среди работников судостроительного завода "Звезда". Там много молодежи приехало, и жилье строится, все есть вроде у них хорошая зарплата. А что нужно? "А нам нужно досуговый центр". Завод "Прогресс" в Арсеньеве увеличил выпуск своей продукции существенным образом. То есть тоже задаем вопрос, они говорят: "Ну, все хорошо, и зарплата вроде нормальная, и жилье есть, мы тоже помогаем им жильем. Но вот куда нам пойти вечером, молодежи, чем заняться нам, помимо спорта, помимо лыж, … Ну, надо же еще культурный такой отдых, где мы могли бы там сходить там в торговый центр рассказал Кожемяко

Он отметил, что это задача не только государства, но и бизнеса.

Поэтому, вы знаете, казалось бы, это, в общем-то, не задача органов власти, задача бизнеса. Но с учетом того, что эти городки как бы с монопроизводством и важно для государства, то мы будем думать о механизмах поддержки тех инвесторов, которые как раз будут строить это. Вот, если это все сопоставляется, вот, то есть работа, учеба, хорошая работа значит хорошие условия для жизни, жилье. Конечно, молодежь будет оставаться рассказал Кожемяко

Ранее Кожемяко рассказал о показателях развития Дальнего Востока. Главными из них он назвал качество жизни и жилья.