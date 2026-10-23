Москва23 окт Вести.Главный показатель развития Дальнего Востока – качество жизни и качество жилья. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Он добавил, что важным критерием также является то, видит ли молодежь свое будущее на Дальнем Востоке.

Главный показатель — это качество жилья, качество жизни. ... Насколько комфортным оно будет, насколько оно будет устраивать людей старшего поколения. И самое главное — будет ли видеть молодежь свое будущее на Дальнем Востоке. Вот это, наверное, основные критерии. Задачи сопутствующие — это, конечно, развитие промышленности и горнорудной, и газохимической, и газоперерабатывающей, и сельского хозяйства, по всем ее видам подразделения животноводства и растениеводства рассказал Кожемяко

Ранее Кожемяко назвал продолжение развития Дальнего Востока своего задачей. Он подчеркнул, что в этом направлении уже задан хороший темп.