Москва23 окт Вести.В Приморье были открыты два современных погранперехода в КНР. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Он отметил, что такие действия позволили увеличить объем грузооборота в два-три раза.

Мы только за это последнее время с [министром транспорта РФ] Андреем Сергеевичем Никитиным, вот с Росгранстроем пустили только в Приморье два таких новых, современных погранперехода. Это "Пограничный" и "Краскино", что позволило сразу увеличить скажем объем грузооборота ну, в два-три раза. … Это хороший показатель … , который позволяет видеть возможности, связанные с загрузкой наших портовых мощностей заявил Кожемяко

Он высоко оценил проект "Международный транспортный коридор".

Очень хороший проект наконец-то был запущен на форуме. Это Международный транспортный коридор - 1, когда из провинций Харбин — Муданьцзян. Вот, то есть те вагоны, которые идут туда с углем, загружались контейнерами, шли в наш сухой порт и далее, значит, направлялись, перегружались на платформу и далее направлялись по стране уже непосредственно к потребителю отметил Кожемяко

Он рассказал про планы строительства Международного транспортного коридора - 2.

Мы будем сейчас работать по МТК-2. Международный транспортный коридор 2 - это через Краскино - это уже транзитное сообщение с северо-восточными регионами Китая через наши порты. Это опять же будет позволять это загружать. Поэтому мы увидели большой приток туристов, туристических автобусов, потому что улучшились условия прохождения паспортного режима, ну то есть всех тех пропускных, таможенных, пограничных, правил, которые позволяет более свободно проезжать отметил Кожемяко

Ранее Кожемяко заявил о важности создания досуга для молодежи на Дальнем Востоке. По его словам, только так можно удержать подрастающее поколение в регионе.