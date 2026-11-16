Путин: до конца года в Курске откроют памятник в честь подвига воинов РФ и КНДР

Путин сообщил об открытии памятника, посвященного подвигу воинов РФ и КНДР Путин: до конца года в Курске откроют памятник в честь подвига воинов РФ и КНДР

Москва16 ноя Вести.Скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу бойцов России и Северной Кореи, откроют в Курске до конца года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном.

Российский лидер назвал участие военных КНДР в освобождении территории Курской области новой главой в летописи боевого содружества двух стран.

Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении территории Курской области. Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими. До конца года планируем открыть в Курске скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу воинов России и Корейской Народно-Демократической Республики сказал Путин

Также он отметил вклад КНДР в восстановление инфраструктурных объектов в Курской области.

Кроме того, корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращение курской земли к мирной жители. Мы это очень высоко ценим добавил президент

Накануне партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Россию. Пхеньян намерен всесторонне развивать свои отношения с Москвой и добиваться настоящей международной справедливости. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю на приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.