Москва9 сенВести.В Калужской, Рязанской и Тульской областях будет создан новый террористический маршрут. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По его словам, это произойдет в рамках проекта "Руси великое начало".
Сегодня в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в Туле обсудили создание нового маршрута, который объединит Тульскую, Калужскую и Рязанскую областинаписал он в своем канале в MAX
Проект посвящен грядущему 650-летию Куликовской битвы – юбилей состоится в 2030 году. В маршрут будут включены музеи, тематические программы и исторические места.
Также в путешествии подразумеваются интерактивы и мастер-классы.