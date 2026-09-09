Новый туристический маршрут создадут в Тульской, Калужской и Рязанской областях В рамках проекта "Руси великое начало" создадут новый туристический маршрут

Москва9 сен Вести.В Калужской, Рязанской и Тульской областях будет создан новый террористический маршрут. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, это произойдет в рамках проекта "Руси великое начало".

Сегодня в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в Туле обсудили создание нового маршрута, который объединит Тульскую, Калужскую и Рязанскую области написал он в своем канале в MAX

Проект посвящен грядущему 650-летию Куликовской битвы – юбилей состоится в 2030 году. В маршрут будут включены музеи, тематические программы и исторические места.

Также в путешествии подразумеваются интерактивы и мастер-классы.