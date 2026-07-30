На туристическом автобусе можно будет бесплатно доехать до Куликова поля

Бесплатный туристический автобус запустят в Тульской области На туристическом автобусе можно будет бесплатно доехать до Куликова поля

Москва30 июл Вести.Туристический автобус начнет курсировать в Тульской области с 1 августа. На автобусе можно будет добраться до тех достопримечательностей региона, которые расположены вдали от транспортных узлов, сообщает ГТРК "Тула".

Первый рейс состоится 1 августа. Автобус отправится на Куликово поле, где туристы смогут посетить музейный комплекс в Моховом с экскурсией по экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" и побывать на Мемориале на Красном холме говорится в сообщении

Проезд в туристическом автобусе бесплатный, экскурсии можно будет оплатить на месте.

Министр туризма региона Елена Мартынова подчеркивает, что повышение доступности путешествий по области — одна из приоритетных задач отрасли. Развитие внутреннего туризма ведется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Безусловно, мы готовимся к юбилею — 650-летию Куликовской битвы, и нам хочется, чтобы все больше гостей приезжало в центральную часть музея-заповедника приводятся в сообщении слова министра

Чтобы проехать в бесплатном туристическом автобусе, необходимо зарегистрироваться на туристическом портале визиттула.рф.