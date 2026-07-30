Москва30 июлВести.Туристический автобус начнет курсировать в Тульской области с 1 августа. На автобусе можно будет добраться до тех достопримечательностей региона, которые расположены вдали от транспортных узлов, сообщает ГТРК "Тула".
Первый рейс состоится 1 августа. Автобус отправится на Куликово поле, где туристы смогут посетить музейный комплекс в Моховом с экскурсией по экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" и побывать на Мемориале на Красном холмеговорится в сообщении
Проезд в туристическом автобусе бесплатный, экскурсии можно будет оплатить на месте.
Министр туризма региона Елена Мартынова подчеркивает, что повышение доступности путешествий по области — одна из приоритетных задач отрасли. Развитие внутреннего туризма ведется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Безусловно, мы готовимся к юбилею — 650-летию Куликовской битвы, и нам хочется, чтобы все больше гостей приезжало в центральную часть музея-заповедникаприводятся в сообщении слова министра
Чтобы проехать в бесплатном туристическом автобусе, необходимо зарегистрироваться на туристическом портале визиттула.рф.