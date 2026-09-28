Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому основные торжества, посвященные 1170-летию зарождения российской государственности, пройдут в 2032 году в Великом Новгороде.

В связи с исполняющимся в 2032 году 1170-летием зарождения российской государственности постановляю принять предложение губернатора Новгородской области о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности и определении город Великий Новгород местом проведения основных юбилейных торжеств следует из документа

Правительству России поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, определить источники их финансирования.

Выбор Великого Новгорода не случаен: именно этот город традиционно считается колыбелью российской государственности, где в 862 году, согласно летописям, произошло призвание Рюрика.