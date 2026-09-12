Путин рассказал о значении Тулы для российской государственности Путин: Тула сыграла особую роль в истории России

Москва12 сен Вести.Тула внесла особый вклад в укрепление российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 880-летием города. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что с Тулой связаны важные события в истории страны. Кроме того, город дал России многих известных деятелей культуры, науки, военного дела и государственного управления.

На протяжении веков древняя Тула играла исключительную роль в укреплении российской государственности, была свидетелем важных, поистине судьбоносных событий говорится в поздравительной телеграмме президента

Отдельно Путин остановился на оружейной истории города. Президент отметил, что именно с развитием этого производства связаны одни из наиболее значимых страниц Тулы: здесь создавали образцы вооружения, а мастера, конструкторы и специалисты своим трудом укрепляли обороноспособность страны.

Российский лидер также обратил внимание на то, как сегодня развивается город. По его словам, жители сохраняют культурное и духовное наследие Тулы, а в городе появляются новые жилые кварталы, школы, стадионы, музеи, парки, набережные и другие общественные пространства.

Тульская область появилась как самостоятельный регион 26 сентября 1937 года после разделения Московской области на три. День Тулы и Тульской области отмечают ежегодно во вторую субботу сентября.